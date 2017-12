Barcelona garante vaga com um empate O Barcelona pode garantir a classificação às oitavas-de-final da Copa dos Campeões com um simples empate em casa contra o Celtic, nesta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), no Estádio Camp Nou. Embalado pela excelente vitória contra o arqui-rival Real Madrid (3 a 0), pelo Campeonato Espanhol, sábado, o time catalão vai com tudo para cima da equipe escocesa, que conta com o meia brasileiro Juninho Paulista. Controlar a euforia é justamente a grande preocupação do técnico do Barça, Frank Rijkaard. Evitar que a empolgação dos jogadores afete o desempenho do time é fundamental para que o clube espanhol se garanta na próxima fase. Ronaldinho Gaúcho e Eto?o, principais destaques da equipe, estão confirmados, assim como Deco e Giuly. Em casa, o Milan também joga por sua classificação. O clube italiano recebe o Shakthar Donetsk - um empate também o coloca nas oitavas-de-final. Dida, Cafu e Kaká estão garantidos entre os titulares. A grande ausência será o atacante ucraniano Shevchenko, que será poupado pelo técnico Carlo Ancelotti para o jogo contra o Chievo, fora de casa. Na Alemanha, a Inter se garante na próxima fase também com um empate. Os dois times estão na frente na chave. O clube italiano vem em primeiro, com 10 pontos: o Werder Bremen tem nove pontos. Os outros jogos desta quarta-feira são: PSV x Arsenal; Rosenborg x Panathinaikos; Anderlecht x Valencia; CSKA x Porto e Chelsea x Paris Sain-Germain.