Barcelona goleia: 4 a 0 no Sevilla Ninguém segura o Barcelona. Neste sábado, em Sevilha, o líder do Campeonato Espanhol goleou o Sevilla por 4 a 0 e voltou a abrir dez pontos de vantagem sobre o Real Madrid (51 a 41). Mais uma vez Ronaldinho Gaúcho roubou a cena. Depois de um primeiro tempo dominado dominado pelo Sevilla, o Barça precisou de 15 minutos para ?matar? o jogo. Eto?o abriu o caminho da 16ª vitória do Barça, ao completar passe de Ronaldinho. Pouco depois, Júlio Baptista tentou cortar um escanteio e marcou contra. Ronaldinho fez o terceiro ? um golaço ? aproveitando o vacilo da zaga do Sevilla. O francês Giuly definiu o jogo: 4 a 0. No outro jogo do dia, o Atlético de Madrid venceu o Albacete, por 3 a 1. A rodada será completada no domingo.