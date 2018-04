Barcelona goleia Atlético de Madrid com 2 gols de Messi

Espanhol 09/10 - Classificação / resultados / calendário

A vitória deixou o Barcelona na liderança do Campeonato Espanhol com 9 pontos e 100% de aproveitamento. Já o Atlético de Madrid segue em situação complicada, com apenas um ponto após três jogos.

O Barcelona praticamente definiu o confronto no primeiro tempo. Aos dois minutos, o sueco Zlatan Ibrahimovic abriu o placar para o time catalão. O segundo gol saiu aos 16 minutos e foi de Lionel Messi. O brasileiro Daniel Alves deixou a sua marca aos 30 minutos.

A partida seguiu aberta e Keita, aos 42 minutos, fez o quarto gol do Barcelona. Aos 45 minutos, Aguero, diminuiu para o Atlético de Madrid. O ritmo do jogo caiu no segundo tempo, mas mesmo assim saíram outros dois gols. Aos 39 minutos, Forlán fez o segundo gol dos visitantes. Mas Messi, aos 45 minutos, definiu a goleada do Barcelona por 5 a 2.