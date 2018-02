Barcelona goleia com show de Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho finalmente conseguiu repetir nesta temporada suas atuações do último Campeonato Espanhol. Resultado: neste domingo ele foi o grande destaque da goleada por 5 a 0 do Barcelona sobre a Real Sociedad no Estádio Camp Nou. O camisa 10 exibiu seu repertório de dribles, marcou dois gols, deu passe para outro, anotado por Van Bommel, e foi aplaudido de pé pela torcida quando foi substituído no final. Outro brasileiro que jogou bem foi o lateral-esquerdo Silvinho, que deu as assistências para os outros gols, marcados por Puyol e Larsson. Com o resultado, o Barcelona foi a 19 pontos e assumiu a vice-liderança do campeonato, dois pontos atrás do Osasuna. A Real Sociedad vem em sétimo, com 16.