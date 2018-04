Barcelona goleia e encosta no Valencia O Barcelona goleou o Zaragoza por 4 a 1, nesta quinta-feira, no complemento da 4ª rodada do Campeonato Espanhol, e encostou no líder Valencia. Os dois times têm agora 10 pontos ganhos. A vitória de virada do Barcelona, em casa, começou nos pés do camaronês Eto?o, que marcou os dois primeiros gols do time, depois de Villa ter aberto o placar para o Zaragoza. Xavi e Van Bronckhorst completaram a goleada do Barça.