Barcelona goleia e segue na Copa do Rei Com gols do argentino Saviola, do brasileiro Ronaldinho e do holandês Overmars (2), o Barcelona goleou, por 4 a 0, o Ciudad de Murcia, nesta quarta-feira, e garantiu vaga nas oitavas-de-final da Copa do Rei da Espanha. O Sevilla também segue na competição, ao derrotar o Lanzarote, por 1 a 0, gol do brasileiro Júlio Baptista. O Valencia bateu o Murcia por 2 a 0 e ficou com uma vaga. O Osasuna bateu o Cádiz por 2 a 1, mesmo resultado obtido pelo La Coruña frente ao Gimnastica Torrelavega. Valladolid e Betis não tiveram dificuldades para marcar 3 a 1, respectivamente em Almería e Córdoba. Já o Malaga lutou bastante para eliminar o Xerez por 1 a 0. Situação pior passou o Zaragoza, que precisou da prorrogação para bater o Salamanca por 3 a 2. Mesma sorte não tiveram Racing Santander e Mallorca. O Racing caiu nos pênaltis frente ao Eibar por 3 a 2 - após empate sem gols - , enquanto o Mallorca foi derrotado pelo Lavente por 2 a 0.