Barcelona goleia e segue na ponta do Campeonato Espanhol O atacante Samuel Eto´o foi o destaque da goleada do Barcelona, fora de casa, sobre o Recreativo por 4 a 0. O camaronês marcou duas vezes na partida que aconteceu neste sábado válida pela 27.ª rodada do Campeonato Espanhol, ajudando seu time a conquistar provisoriamente a liderança isolada da competição, com 53 pontos. Os anfitriões permanecem na 7.ª colocação, com 41 pontos. Os visitantes abriram o placar logo no começo da partida. Samuel Eto´o chutou de longe, a bola fez uma curva e enganou o goleiro Vallejo. Depois do gol a equipe catalã resolveu se preservar e explorar os contra-ataques. O Recreativo procurou o jogo, e quase chegou ao empate aos 22 minutos, com Barber recebendo um cruzamento da esquerda e perdendo um gol incrível. Dois minutos depois, Aitor soltou uma bomba de fora da área e a bola explodiu na trave de Valdés. Aos 39 veio o castigo. Ronaldinho e Deco fizeram ótima troca de passes e o jogador português deixou Zambrotta na cara do gol que encobriu com categoria o goleiro Vallejo. Dois minutos depois o brasileiro Silvinho cruzou com perfeição para Eto´o, que chutou de primeira e marcou novamente. No segundo tempo o jogo caiu bastante. O Barcelona só procurou tocar a bola e esperar o tempo passar enquanto o Recreativo não teve competência para esboçar uma reação. Aos 42 minutos, os visitantes conseguiram marcar mais um. O argentino Messi passou por dois adversários e deu um toque com categoria para deslocar o goleiro Vallejo. Outros jogos deste sábado: Valencia 0 x 2 Racing Santander, Mallorca 2 x 0 Real Betis e Athletic Bilbao 0 x 3 Osasuna. Atualizado às 19h56