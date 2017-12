Barcelona goleia Espanyol por 4 a 1 O Barcelona mantém a esperança de chegar pelo menos ao vice-campeonato, com a goleada de 4 a 1 de virada sobre o Espanyol, neste domingo, no clássico da Catalunha. Tamudo, de pênalti, abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, mas Ronaldinho aos 35 e Saviola aos 44 iniciaram a reação. O holandês Van Bronckhorst fez o terceiro, aos 10 do segundo, e Saviola emendou aos 13. Com 69 pontos, o Barça faz sombra ao Real.