Barcelona goleia Jorge Wilstermann: 4 a 0 O Barcelona do Equador não encontrou dificuldades e goleou o Jorge Wilstermann (BOL) por 4 a 0 na noite desta quinta-feira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa Libertadores da América. O Barcelona venceu com gols do brasileiro Rodrigo Texeira (2), Fricsón George e Dany Vera. Com o resultado, o vice-campeão equatoriano assumiu a liderança do grupo, com 4 pontos ganhos. O Santos é segundo com 3, mas com um jogo a menos, e o Guarany, do Paraguai, ocupa a terceira posição com 1. O Jorge Wilstermann ainda não marcou pontos.