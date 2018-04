Barcelona goleia Levante e vai à semifinal da Copa do Rei

BARCELONA - Depois da vitória do Barcelona sobre o Levante por 4 a 1, fora de casa, na ida, a partida de volta das quartas de final da Copa do Rei, no Camp Nou, parecia mera questão de formalidade. Mas o time catalão aproveitou a oportunidade para dar mais um show e, nesta quarta-feira, voltou a golear o adversário, desta vez por 5 a 1. O resultado lhe garantiu a vaga nas semifinais da competição.

Agora, o Barcelona aguarda para conhecer seu adversário, que sairá nesta quinta. Depois de vencer por 3 a 1 na ida, em casa, a Real Sociedad entrará em campo em vantagem diante do Racing Santander, na casa do adversário. Na outra semifinal, já decidida, um clássico da capital espanhola: Real Madrid x Atlético de Madrid.

Mesmo com o placar elástico, quem saiu na frente nesta quarta foi o Levante, aos oito minutos. Após escanteio da direita, Loukas Vyntra subiu mais que a zaga e cabeceou. A bola ia longe, mas bateu nas costas de Sergi Roberto e entrou. O gol animou os visitantes, mas isto duraria pouco.

Aos 28, o brasileiro Adriano deixou sua marca ao receber pela esquerda e arriscar de fora da área, cruzado. Ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos, o Barcelona virou. Puyol aproveitou escanteio cobrado da esquerda, se antecipou à zaga e fuzilou de cabeça, sem chances para o goleiro.

Na etapa final, a vitória virou goleada. Aos cinco minutos, após boa jogada pela esquerda, Montoya tocou para Sánchez marcar. O próprio Sánchez ampliou apenas dois minutos depois, aproveitando rebote da trave. Aos 23, depois de bela troca de passes na entrada da área, Fàbregas recebeu pela direita, cortou o marcador e bateu para selar o placar.