Barcelona goleia o Al Ahly em amistoso festivo no Egito O Barcelona goleou nesta terça-feira o Al Ahly por 4 a 0 em amistoso comemorativo pelo centenário da equipe do Egito. No primeiro tempo, o técnico Frank Rijkaard decidiu deixar as estrelas no banco, mas mesmo assim a equipe espanhola foi sempre melhor. O primeiro gol saiu aos 16 minutos de partida, com o atacante argentino Saviola, que marcou após cobrança de escanteio do espanhol Iniesta. Aos 25 minutos da etapa inicial, o jovem atacante Bojan, de apenas 16 anos, fez seu primeiro gol pela equipe principal do Barça após receber de Saviola. Veio então o segundo tempo, e Rijkaard colocou no gramado Ronaldinho Gaúcho, Messi e Eto´o, que marcou duas vezes para fechar a goleada do Barcelona.