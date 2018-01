Barcelona goleia o Real Sociedad O Barcelona não encontrou dificuldades e derrotou o Real Sociedad por 3 a 0, na partida disputada neste domingo e que fechou a 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A rodada foi aberta no sábado com o empate em 2 a 2 entre Real Madri e Deportivo La Coruña. Os gols do Barcelona foram marcados por Patrick Kluivert (2) e Xavi e mesmo com a vitória, a equipe da Catalunha é apenas a quarta posição no campeonato. Chegou aos 43 pontos e fica a nove pontos do líder Real. Os dois times se enfrentam na próxima rodada.