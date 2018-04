Barcelona goleia Racing Santander e mantém 100%

O Barcelona não encontrou qualquer dificuldade para seguir com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira, o time catalão derrotou o Racing Santander por 4 a 1, fora de casa. Com isso, lidera a competição com 12 pontos, mas pode ser alcançado pelo Real Madrid, que enfrenta o Villarreal na quarta-feira.

Autor de dois gols, o argentino Lionel Messi se tornou o artilheiro do Campeonato Espanhol, com cinco. Mesmo atuando fora de casa, o Barcelona dominou completamente a partida, tocou a bola com tranquilidade e envolveu o Racing Santander, que deu pouco ao trabalho ao goleiro Valdés.

O primeiro gol do Barcelona saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Messi cruzou para Ibrahimovic, que cabeceou dividindo a bola com um defensor do Racing Santander e colocou o time catalão em vantagem. Após o gol, o Barcelona passou a ser mais incisivo e Ibrahimovic acertou a trave em chute cruzado.

O segundo gol do Barcelona saiu aos 24 minutos e foi fruto de uma tabela entre Messi e Xavi. O argentino finalizou da entrada da área para ampliar. Aos 27 minutos, Ibrahimovic recebeu na grande área e tocou de calcanhar para Piqué, que apenas empurrou para as redes: 3 a 0. Antes do intervalo, o Barcelona ainda teve um gol anulado.

O Barcelona diminuiu o ritmo no segundo tempo, mas ainda chegou ao quarto gol. Aos 18 minutos, Messi driblou dois adversários e finalizou da entrada da área, acertando o ângulo do gol do Racing Santander. O time da casa diminuiu aos 27 minutos, com Serrano.