Barcelona goleia Tenerife e mantém ponta do Espanhol

TENERIFE - O Barcelona não se abateu com a perda provisória da liderança do Campeonato Espanhol para o Real Madrid e, mesmo fora de casa, goleou o Tenerife por 5 a 0, em partida válida pela 17.ª rodada da competição. Com isso, está na dianteira da competição, com 43 pontos, dois a mais do que o seu principal rival.

O Tenerife, que está apenas na 17ª colocação no Campeonato Espanhol, tentou ser ousado e surpreender o Barcelona. E quase conseguiu, já que acertou uma bola no travessão logo no início da partida. Mas não conseguiu parar Lionel Messi, que teve mais uma atuação destacada.

O astro argentino abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, após receber passe de Bojan, que fez bonita jogada individual. O segundo gol foi marcado por Puyol, aos 44 minutos, que completou cobrança de falta de Messi. Aos 45, o argentino fez o seu segundo gol na partida: 3 a 0 Barcelona.

O ritmo da partida caiu na etapa final. O Barcelona chegou ao quarto gol aos 30 minutos, com Messi, que deu um leve de toque, de fora da área, para encobrir o goleiro adversário. Até a torcida do Tenerife aplaudiu a bela jogada. Aos 40 minutos, Pedro fez o quinto gol do Barcelona e definiu a goleada do líder do Campeonato Espanhol.