Barcelona inicia conversas para contratação de Griezmann

O Barcelona parece estar empenhado a dar novo grande companheiro a Messi e Suárez e montar um novo super trio de ataque. Depois de perder Neymar para o PSG na última janela de transferências, o clube catalão foca na contratação de Antoine Griezmann, destaque do rival Atlético de Madrid.

Segundo matéria do jornal Mundo Deportivo do último fim de semana, o presidente Josep Maria Bartomeu até jantou com os familiares do francês e avisou que pagaria a multa rescisória no valor de 100 milhões de euros (cerca de R$ 387 milhões).

"É natural que haja conversas. Os rumores são inevitáveis no mundo do futebol. Há muitos jogadores com quem podemos estar a falar e a estabelecer uma relação se surgir alguma oportunidade. É nossa obrigação manter contato com os jogadores", explicou o diretor institucional do clube, Guillermo Amor ao mesmo jornal.

O dirigente, no entanto, não quis dar muitos detalhes da negociação. "Se Bartomeu se reuniu com a família do jogador? É possível. Pode ser que tenha havido alguma abordagem, mas não sei."

Titular absoluto da seleção francesa e grande esperança de seu país na Copa do Mundo da Rússia, Griezmann não vive grande fase no Atlético de Madrid. Nesta temporada foram apenas 5gols no Campeonato Espanhol e dois na Liga dos Campeões.