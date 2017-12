Barcelona investe em jogadores brasileiros O Barcelona poderá se tornar o mais brasileiro dos times espanhóis. O clube catalão, que já tem em seu elenco o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho e o volante Thiago Motta, tem tudo acertado para a contratação do lateral-direito Belletti e, segundo se comenta na Espanha, vai fazer na próxima semana uma proposta de US$ 14 milhões para tirar o volante Júlio Baptista do Sevilla. Isso sem contar que não se pode descartar a possibilidade de o Barça partir para o ataque para ter os gols de Luís Fabiano. A negociação com o Villarreal envolvendo Belletti vai custar ao Barcelona 4 milhões de euros, mais o goleiro Reina, o que significa outros 2 milhões de euros. Resta o lateral "sacramentar?? o contrato. O jogador tem dito que faltam detalhes, mas reconhece que esses detalhes são bem pequenos. Ou seja: vai ser companheiro de Ronaldinho Gaúcho, a quem define como um fora de série. A imprensa espanhola comenta que o clube ofereceu ao lateral brasileiro 1,2 milhões de euros por um contrato de três temporadas. Júlio Baptista, que jogando de maneira bem mais avançada da que atuava no São Paulo, marcou 19 gols no Campeonato Espanhol até agora e tornou-se o principal ídolo do Sevilla , clube com o qual tem quatro anos de contrato. Ele admite apenas que "ouviu falar?? do interesse do Barcelona. "Em final de temporada é assim mesmo. Falam do Barcelona, do (Real) Madrid, mas não há nada de concreto.?? Já o entusiasmo dos catalães por Luís Fabiano não é tão grande como poderia parecer, garantem os jornalistas espanhóis. Os comentários são de que o são-paulino é considerado, pelos dirigentes do Barcelona, inexperiente para jogar num clube de tamanha expressão. Ainda mais que o São Paulo fala em não liberá-lo por menos de US$ 20 milhões. A passagem apagada de Luís Fabiano pelo Rennes francês é sempre lembrada quando o assunto é a possibilidade de o jogador trocar o São Paulo pelo futebol espanhol. Um detalhe, porém, os jornalistas parecem não levar em consideração: Luís Fabiano chegou à França muito jovem para jogar num time que, os próprios franceses reconhecem, não tem grande estrutura.