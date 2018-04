Barcelona irá multar brasileiros A diretoria do Barcelona anunciou nesta terça-feira que irá multar o atacante Geovanni e o volante Fábio Rochemback. Os dois jogadores brasileiros faltaram à reapresentação do elenco após o réveillon e, inclusive, foram criticados publicamente pelo capitão do time, Sergi. Por causa dessa confusão, eles também não participaram do jogo do Barça contra o Zaragoza, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol. Os dirigentes do clube só não informaram qual será o valor da punição.