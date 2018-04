Barcelona joga para se aproximar da classificação na Liga

O Barcelona recebe o Glasgow Rangers nesta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), em busca de uma vitória que pode lhe garantir a classificação para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões, com duas rodadas de antecedência. Para isso, a equipe só precisa bater os escoceses, com quem divide a liderança do Grupo E, com 7 pontos, e que o Stuttgart vença o Lyon no outro jogo da chave, na França. Veja também: Milan bate o Shakhtar e segue bem na Liga dos Campeões Ainda que a combinação não aconteça, uma vitória deixará o Barcelona muito perto da classificação para a fase de mata-mata. E não é menos que isso que a torcida esperada, animada pela vitória por 3 a 0 sobre o Betis, no último domingo, com direito a dois belos gols de falta. "Ronaldinho é muito importante para nós e é ótimo que esteja em boa forma", elogiou o capitão Puyol, lembrando que o meia-atacante teve de ouvir muitas críticas no início da temporada, inclusive nas últimas semanas, depois de ter participado de uma festa após o jogo da seleção brasileira contra o Equador, no Maracanã. "Somos jogadores de futebol e temos de ser julgados pelo que acontece em campo", defendeu Puyol. Além do Barcelona, mais dois times, ambos ingleses e com 100% de aproveitamento até agora, podem garantir sua classificação nesta quarta. O Manchester United recebe o Dínamo de Kiev, lanterna do Grupo F com três derrotas, e se classifica se vencer e o Sporting não ganhar da Roma, em Lisboa. O Arsenal vai à República Checa para enfrentar o Slavia Praga, e só precisa vencer, independentemente do que acontecer no outro jogo da chave, entre Steaua Bucareste e Sevilla, na Romênia. No equilibrado Grupo G, a Inter de Milão tenta sua segunda vitória seguida sobre o CSKA, duas semanas depois de fazer 2 a 1 em Moscou. Se ganhar, vai a 9 pontos e pode garantir a classificação na próxima rodada. Em Istambul, o Fenerbahçe, vice-líder, com 5 pontos, recebe o PSV, com 4. Todos os jogos desta quarta: Grupo E Lyon x Stuttgart Barcelona x Rangers Grupo F Manchester United x Dínamo de Kiev Sporting x Roma Grupo G Inter de Milão x CSKA Fenerbahçe x PSV Grupo H Steaua Bucareste x Sevilla Slavia Praga x Arsenal