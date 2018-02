Barcelona joga por seu futuro na Liga dos Campeões O Barcelona, campeão da Liga do Campeões de 2006, não quer ouvir falar em eliminação já nas oitavas-de-final da competição, nesta terça-feira, no estádio Anfield, em Liverpool. Derrotado pelo Liverpool no Camp Nou por 2 a 1 no jogo de ida, o Barça vem de uma desastrosa derrota por 2 a 1, de virada, para o Sevilla no Campeonato Espanhol. Além da polêmica entre Ronaldinho Gaúcho e a imprensa espanhola, que questiona seu peso, e as declarações de Eto´o, que ainda ecoam no clube catalão. Porém, os jogadores afirmam que não faltará luta por parte do Barcelona, que "brigará do primeiro ao último minuto, sem se esquecer da defesa, com inteligência e sem cometer erros." Aliás, os comandados do técnico holandês Frank Rijkaard não devem se deixar enganar pela derrota do Liverpool, no último sábado, para o Manchester United. Uma partida que foi dominada pelos ´Reds´, que tiveram azar e levaram um gol do líder do Campeonato Inglês no final da partida. Depois de um começo de temporada medíocre, o Liverpool vem crescendo de produção exponencialmente e sua única chance de um título na temporada é o da Liga, já que no Inglês está em terceiro e muito longe da equipe de Manchester na tabela. Aliás, falando na Inglaterra, em casa, o Liverpool tem a melhor defesa, com um total de apenas quatro gols sofridos em 15 partidas. Antes de levar o gol do Manchester nos descontos do jogo do último sábado, o goleiro Pepe Reina não tinha sua meta superada em nove jogos do Inglês em Anfield. "Precisamos jogar como se fosse uma final, com muita intensidade", falou Giuly. "Não devemos ficar parados. Temos de jogar em profundidade e verticalmente, procurando surpreender o adversário", acrescentou Javier Saviola. O Liverpool - que ainda tem vivo na memória o título da Liga dos Campeões de 2005 contra o Milan - está decidido a eliminar os espanhóis. "Eu asseguro que vamos vencer o Barcelona e nos classificar para as quartas-de-final", afirmou o confiante Dirk Kuyt. Mas nem todos os estão tão certos de uma vitória garantida. "Seria suicídio entrarmos no jogo pensando que já estamos classificados", avisou o capitão Steven Gerrard. "Respeitamos muito o Barça e devemos jogar igual ou até melhor do que na partida de ida", completou. Prováveis escalações: Liverpool - Reina; Finnan, Agger, Carragher e Riise; Alonso, Sissoko, Gerrard e Fábio Aurélio (González); Kuyt e Bellamy. Técnico: Rafael Benítez. Barcelona - Valdés; Oleguer, Thuram e Puyol; Rafa Márquez, Iniesta, Xavi, Deco e Messi; Ronaldinho Gaúcho e Eto´o. Técnico: Frank Rijkaard. Arbitro: Herbert Fandel (ALE) Local: Estádio Anfield. Liverpool (ING) Horário: 16h45 (de Brasília).