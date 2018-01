Barcelona joga sob pressão na Espanha O Barcelona abre neste sábado a 23ª rodada do Campeonato Espanhol jogando sob enorme pressão, contra o Zaragoza, fora de casa, às 17 horas com transmissão da Rede Bandeirantes. A confortável vantagem de 13 pontos que o time tinha sobre o Real Madrid no final do primeiro turno está virando fumaça e agora é de apenas quatro (51 a 47) - o time de Luxemburgo joga só domingo, contra o Osasuna, também fora de casa. A semana de trabalho foi curta para o técnico Frank Rijkaard. Por causa dos compromissos de vários jogadores com suas seleções nacionais, ele teve o elenco completo só nesta sexta-feira. E aproveitou o tempo para conversar muito com os atletas, tentando mostrar a eles que a situação está sob controle e que o time continua dependendo só de seus resultados para manter a liderança e chegar ao título. Na rodada passada, o Barcelona sofreu sua primeira derrota em 14 meses no Camp Nou: 2 a 0 para o Atlético de Madrid. O fato de boa parte do elenco ter jogado no meio da semana preocupa o treinador, porque nesta temporada o Barça tem tido problemas na rodada seguinte a uma quarta-feira dedicada aos jogos entre seleções. "Temos perdido pontos sempre que os jogadores voltam de seus compromissos internacionais e isso não pode mais acontecer. Não há motivo para isso se repetir", avisou Rijkaard. Em meio ao clima de apreensão que tomou conta dos torcedores por causa da fulminante aproximação do Real Madrid, Rijkaard ficou satisfeito com a declaração do presidente Joan Laporta de que não tem dúvida de que o Barça será campeão espanhol. "Foi muito bom o presidente dizer isso, mostra que tem confiança na equipe. E isso dá mais motivação para os jogadores, porque eles sabem que o presidente reconhece a qualidade que têm", disse o treinador do Barça. Gana - Ronaldinho Gaúcho chegou de Hong Kong, onde defendeu a seleção brasileira, disposto a se reabilitar da má atuação que teve contra o Atlético, quando chutou um pênalti para fora aos 26 minutos do segundo tempo. E ele não se mostrou muito preocupado com a reação do Real Madrid. "O campeonato é longo, muita coisa ainda vai acontecer. Mas nós continuamos com confiança." O Zaragoza também não vive um momento muito bom. O time perdeu três das últimas quatro partidas e tem reclamado bastante das arbitragens. "Jogar contra o Barcelona sempre é especial. Tenho certeza de que nossa torcida vai nos ajudar muito", afirmou o técnico Victor Muñoz. Os dois brasileiros do elenco estão escalados: o zagueiro Álvaro (ex-São Paulo) e o atacante Sávio (ex-Flamengo). No outro jogo deste sábado, o Valencia receberá o La Coruña.