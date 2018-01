Barcelona leva elenco completo para amistoso no Catar

Devido a um compromisso com um patrocinador, o Barcelona vai usar o que poderia ser uma semanas de treinos para viajar ao Catar e enfrentar o Al Ahli, da Arábia Saudita, nesta terça-feira, em Doha, em jogo amistoso. Apesar de o compromisso ser no meio da temporada, o técnico Luis Enrique relacionou o que tem de melhor para o duelo.

Embarcaram para Doha 21 jogadores do elenco principal. O único desfalque é o zagueiro/lateral-esquerdo francês Jérémy Mathieu, que está machucado. Dois garotos do time B também foram chamados, Carles Aleñá e Borja López, com o brasileiro Marlon ficando fora da viagem.

Amistosos em meio à temporada são raros e o desta terça-feira constava no contrato do patrocínio assinado há quatro anos com a Qatar Airways, companhia aérea ligada ao governo catariano. O Barça, entretanto, ainda não havia tido tempo de jogá-lo e teria que fazê-lo antes do fim do contrato, em julho.

Assim, o elenco vai encarar uma viagem de seis horas até o Catar, atuará contra os campeões da Arábia Saudita, patrocinados pela mesma empresa, e voltarão em outro voo de seis horas. Depois, no domingo, o Barça tem pela frente o clássico contra o Espanyol.