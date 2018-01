Barcelona leva goleiro do River Plate Depois de desistir da contratação do meia argentino Juán Riquelme, do Boca Juniors, alegando ter atingido sua cota de atletas não-comunitários (os quatro jogadores não-europeus do clube são Rivaldo, Fábio Rochemback, Geovanni e Saviola), o Barcelona anunciou a compra do goleiro Roberto Bonano, ex-River Plate. O jogador provou ter nacionalidade italiana, e jogará como "europeu". Na Itália, o meia espanhol Gaizka Mendieta, ex-Valencia, acertou as bases salariais com a Lazio, e ganhará U$ 3,5 milhões por temporada. O jogador foi negociado por US$ 41 milhões.