Barcelona lidera ranking da IFFHS de melhores times europeus do século XXI

BERLIM - O Barcelona se manteve na liderança do ranking de melhores equipes da Europa no século XXI, elaborado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) e cuja atualização foi divulgada nesta terça-feira.

Com 3.224 pontos, o clube espanhol aumentou sua vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester United, que soma 2.987 e é seguido de perto pelo Real Madrid, terceiro na lista (2.828), e o Bayern de Munique, que ocupa a quarta posição (2.814). O quinto time mais bem classificado é o Arsenal, com 2.781 pontos.

O 'top 10 ' conta com quatro equipes inglesas, duas espanholas, duas italianas, uma alemã e uma francesa. A classificação da IFFHS considera todos os resultados das competições nacionais e internacionais de clubes desde 2001.

Confira as 20 equipes mais bem colocadas no ranking da IFFHS:

1. Barcelona (Espanha) - 3.224 pontos.

2. Manchester United (Inglaterra) - 2.987

3. Real Madrid (Espanha) - 2.828

4. Bayern (Alemanha) - 2.814

5. Arsenal (Inglaterra) - 2.781

6. Inter (Itália) - 2.777

7. Liverpool (Inglaterra) - 2.730

8. Chelsea (Inglaterra) - 2.691

9. Milan (Itália) - 2.691

10. Lyon (França) - 2.348

11. Valencia (Espanha) - 2.293

12. Roma Itália 2.254

13. Porto (Portugal) - 2.240,5

14. Juventus (Itália) - 2.237

15. PSV Eindhoven (Holanda) - 2.154

16. Celtic Escócia 2.140,5

17. Schalke 04 (Alemanha) - 1.981

18. Shakhtar Donetsk (Ucrânia) - 1.940

19. Ajax (Holanda) - 1.921,5

20. Paris Saint-Germain (França) - 1.911,0