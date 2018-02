Barcelona lidera ranking histórico do futebol da IFFHS Com 270 pontos, o Barcelona lidera o ranking histórico da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), divulgado nesta quarta-feira. A lista leva em conta o desempenho das equipes em campeonatos nacionais e internacionais, desde o dia 1.º de janeiro de 1991. A IFFHS não considera as datas anteriores porque não tem dados disponíveis de todos os campeonatos do planeta. Por esse motivo, clubes que foram vitoriosos no passado, como Santos, bicampeão Mundial, e Independiente (ARG), sete vezes campeão da Libertadores, não aparecem entre os dez primeiros. Dos brasileiros, o melhor colocado é o São Paulo, tricampeão Mundial. O clube é o 14.º colocado, com 115 pontos, logo abaixo do Boca Juniors. Da América do Sul, o time mais bem classificado é o River Plate, em nono lugar. Campeão da última Copa do Mundo da Fifa, o Internacional é apenas o 65.º. Ranking histórico da IFFHS 1.º Barcelona/ESP - 270 pontos 2.º Juventus/ITA - 235 3.º Milan/ITA - 224 4.º Manchester United/ING - 218 5.º Real Madrid/ESP - 218 6.º Bayern de Munique/ALE - 197 7.º Inter de Milão/ITA - 186 8.º Arsenal/ING - 180 9.º River Plate/ARG - 155 10.º Ajax/HOL - 126 14.º São Paulo/BRA - 115 27.º Palmeiras/BRA - 66 30.º Grêmio/BRA - 53 39.º Santos/BRA - 42 41.º Cruzeiro/BRA - 38 45.º Vasco da Gama/BRA - 34 60.º Flamengo/BRA - 21 65.º Internacional/BRA - 17 74.º Corinthians/BRA - 14 95.º Atlético Mineiro/BRA 4 97.º Fluminense/BRA - 4 107.º São Caetano/BRA - 1