Barcelona lucrou 8 milhões de euros no último semestre

O Barcelona terminou o último semestre de 2009 com um lucro recorde de 8 milhões de euros. O atual campeão espanhol revelou nesta quinta-feira que as receitas do clube foram de 222,8 milhões de euros entre julho e dezembro, com um aumento de aproximadamente 20% em relação ao mesmo período do último ano.

Os lucros com a Liga dos Campeões da Europa, a viagem do time aos Estados Unidos durante a pré-temporada, um amistoso no Kuwait e um novo contrato de patrocínio contribuíram para o aumento da receita. As despesas do Barcelona aumentaram 27% na primeira parte da temporada 2009/2010 em relação ao mesmo período do ano passado.

O aumento dos gastos do Barcelona aconteceu principalmente por conta da contratação de jogadores, como o atacante Zlatan Ibrahimovic, da Inter de Milão, e do pagamento de premiações ao grupo, que conquistou seis títulos em 2009.