Barcelona mais dependente de Ronaldinho Cada dia que passa fica mais evidente a importância de Ronaldinho Gaúcho no processo de ressurgimento do Barcelona. O astro brasileiro foi a principal contratação do clube para a atual temporada e, em poucos jogos, se tornou peça chave no esquema do time. O ex-ídolo do Paris Saint-Germain fez dois gols no Campeonato Espanhol e tornou o ataque mais equilibrado. A admiração, por enquanto, é mútua. O técnico Frank Rijkaard e os dirigentes rasgam elogios ao campeão do mundo. Ronaldinho Gaúcho devolve as gentilezas ao garantir que se sente "muito feliz" com a transferência para a Catalunha. De quebra, afirma que o Real Madrid não lhe põe medo. "O Real é um grande equipe, com jogadores que praticam futebol espetacular", observou, em entrevista à revista francesa France Football. "Sinceramente, não o invejo. Todo mundo quer estar ao lado de craques e no Barcelona tenho a companhia de Luis Enrique, Kluivert, Saviola e outros." Ronaldinho não assume o papel de ´solista´ do Barcelona e diz que ainda não atingiu o máximo da condição física. Em todo caso, tem consciência de que o clube precisa de conquistas, para quebrar quatro anos sem muito o que festejar. Além disso, trata de tirar de seus ombros a responsabilidade de equiparar-se a grandes estrelas internacionais. "Estou longe, ainda, de Maradona, Romário, Stoichkov, Zidane, Gullit, Van Basten, Rijkaard, Rivaldo ou Ronaldo", enumerou, em demonstração que tem na ponta da língua uma lista extensa de foras-de-série. Mas, queira ou não, Ronaldinho terá papel decisivo no clássico com o Atlético, neste domingo, em Madri, pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça tem 8 pontos e está na parte superior da classificação. O Atlético, com 3, largou muito mal. O domingo prevê ainda Espanyol (2 pontos) x Malaga (1), Santander (5) x Villarreal (6), Zaragoza (3) x Betis (5), Sevilla (5) x Murcia (3) e Albacete (zero) x Mallorca (4).