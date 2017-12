Barcelona massacra Real Madrid: 3 a 0 No primeiro confronto entre Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho no Campeonato Espanhol, o Barcelona arrasou o Real Madrid, hoje, na abertura da 12ª rodada. Venceu com facilidade por 3 a 0, com direito a show de Ronaldinho, que marcou o terceiro gol cobrando pênalti sofrido por Eto?o. O líder Barça abriu sete pontos de vantagem sobre o Real, segundo colocado com 22 pontos. Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno não jogaram bem. Diante de 98 mil torcedores em completo delírio, no Camp Nou, o Barcelona se impôs desde o início da partida. O atacante Eto?o marcou o primeiro gol, depois de uma falha lamentável de Roberto Carlos, aos 28 minutos. O lateral deixou a bola para o goleiro Casillas e não viu que Eto?o, que roubou a bola e tocou para o gol sem problemas. Aos 44, depois de uma bela trama entre Ronaldinho Gaúcho e Deco, o lateral Van Branckhorst fez o segundo do Barça. No segundo tempo, os "galácticos" do Real não reagiram. Zidane, Beckham, Ronaldo, Figo, Owen, todos eles, não viram a bola. Do outro lado, Ronaldinho Gaúcho comandava o show do Barcelona, com jogadas fantásticas. A torcida queria um gol do craque brasileiro. Aos 30, Eto?o recebeu um pênalti de Samuel. Ronaldinho bateu e marcou o gol que definiu a vitória por 3 a 0. Depois foi bailar à beira do campo no ritmo da torcida catalã. Com gols de Bernardo Corradi e Xisco, o Valência derrotou o Malaga, hoje, por 2 a 0, fora de casa. Também jogando fora de casa, La Coruña ganhou do Villarreal por 2 a 0. Os gols foram marcados por Tristan e Luque. O Valência está em quarto ligar, com 19 pontos. O Malaga é o 15º, com 12. O La Coruña é o sexto, com 19 pontos. E Villarreal é o 12º, com 14. Amanhã: Sevilla e Espanyol; Racing Santander e Osasuna; Albacete e Getafe; Levante e Betis; Real Sociedad e Athletic Bilbao; Atlético de Madrid e Numancia; Zaragoza e Mallorca.