Barcelona massacra Sevilla e conquista Copa do Rei pela quarta vez seguida

Atual campeão e maior vencedor da história da Copa do Rei, o Barcelona reforçou sua hegemonia no torneio neste sábado. Impiedoso, o time catalão goleou o Sevilla por 5 a 0, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, conquistou o tetracampeonato consecutivo e chegou à marca de 30 títulos na história do torneio.

+ Barcelona volta a hesitar e cede empate ao Celta no Espanhol

+ Cafu elogia seleção às vésperas da Copa: 'Brasil depende menos de Neymar'

Com o quarto título seguido garantido, o Barcelona igualou os feitos de Real Madrid e Athletic Bilbao, que conseguiram tal proeza com as conquistas de 1905 a 1908 e 1930 a 1933, respectivamente.

O Sevilla, por outro lado, leva a sexta goleada por cinco gols na temporada em que não conseguiu derrotar o Barcelona e virou preza favorita de Lionel Messi. O argentino marcou 31 vezes em 33 jogos contra o time de Andaluzia.

O show foi comandado pelos personagens já conhecidos: Messi, Suárez, Philippe Coutinho e Iniesta. O veterano marcou o quarto gol da vitória em sua provável última final com a camisa do clube que o revelou e o qual defendeu por toda sua carreira, contabilizando 669 jogos.

O meia espanhol tem contrato com o clube catalão até o fim da temporada e anunciará seu futuro antes desta data. O destino provável de Iniesta, que assinou um contrato vitalício com o Barcelona, é o futebol chinês, onde deve encerrar sua carreira.

Em campo, Suárez deu início à goleada ao abrir o placar aos 13 minutos. Ele também marcou o terceiro gol e viu Messi fazer o segundo e Coutinho, de pênalti, sacramentar o passeio em Madri.

A atuação no primeiro tempo foi determinante para o resultado. Em 40 minutos, o time do técnico Ernesto Valverde abriu 3 a 0 e encaminhou a conquista. O primeiro gol, anotado por Suárez, foi fruto de um belo lançamento do goleiro Cilessen para Coutinho, que só rolou para o uruguaio completar para o gol.

Aos 30 minutos, Messi recebeu lindo passe de calcanhar de Alba dentro da área e emendou de esquerdo no alto para ampliar. Nove minutos depois, o argentino protagonizou linda tabela com Suárez e serviu o uruguaio, que tocou por cima do goleiro para marcar o terceiro gol e deixar a conquista, já àquela altura, bem encaminhada.

No segundo tempo, gol de Iniesta e emoção em campo. O meia recebeu lindo passe de Messi na área, driblou o goleiro e marcou o quarto gol em grande estilo, à altura de seu futebol. No final, Coutinho fez o quinto mas o árbitro já havia parado o lance e marcado pênalti após a bola bater no braço de Lenglet dentro da área. Em um gesto nobre, Messi deixou Coutinho bater e o brasileiro, com categoria, deslocou o goleiro para sacramentar o resultado elástico.

Nos últimos minutos, Iniesta foi substituído e, claro, muito aplaudido pelos torcedores no estádio. Do banco de reservas, ele não conteve a emoção e chorou antes mesmo do apito final. Capitão do time, após o fim da partida, o espanhol levantou a taça da sua provável última final com a camisa do clube pelo qual bateu vários recordes.