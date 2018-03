Barcelona massacra Valencia no Campeonato Espanhol

O Barcelona goleou o Valencia por 6 a 0 neste domingo na 35.ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o Barça chega aos 64 pontos e se mantém na terceira posição. Já o Valencia fica com 42 e corre risco de rebaixamento. Na quarta, o Barça enfrenta o Real Madrid e não vai poder contar com Deco e Eto'o, suspensos. Veja também Classificação/resultados/próximos jogos O argentino Lionel Messi abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo, e pênalti. Três minutos depois, Xavi chutou colocado para o fundo da rede e ampliou. O terceiro gol saiu aos 14, com o francês Thierry Henry, após jogada do camaronês Samuel Eto'o. Henry marcou o seu segundo na partida aos 13 da etapa final. Aos 27, o meia brasileiro naturalizado português Deco deu um belo toque para Bojan, que tocou para dentro do gol. O jovem atacante espanhol fez o último do Barça aos 39, após receber do islandês Gudjohnsen.