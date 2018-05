Barcelona muda a tática por vaga na semifinal da Liga dos Campeões

MADRI - Depois de quatro batalhas que terminaram empatadas na temporada, Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira pela quinta vez. E o vencedor, que pode ser decidido nos pênaltis, será o segundo espanhol nas semifinais da Liga dos Campeões. O time da casa entra com uma pequena vantagem. Por ter empatado por 1 a 1 no Camp Nou, ficará com a vaga se não levar gol - e a marcação forte e a grande fase do goleiro Courtois são dois trunfos da equipe.

Para tentar mudar o roteiro dos confrontos anteriores, o Barcelona tem como estratégia fazer o possível para sair na frente do placar. A aposta é que, se tiver de se abrir em busca do empate, o Atlético sairá do seu padrão e dará campo para Messi e companhia jogarem.

"Nos dois jogos contra eles em que houve gol (ambos acabaram 1 a 1) nós saímos atrás e tivemos de lutar muito, porque eles se defendem bem. Se tivermos a sorte de marcar primeiro desta vez com certeza o desenho do jogo será bem diferente", disse o técnico Tata Martino. O meia Xavi concorda: "Tenho curiosidade de ver como o Atlético reagirá se ficar em desvantagem no placar."

Em relação ao jogo da semana passada, Martino vai fazer mudanças táticas do meio para a frente sem mexer nos jogadores. Neymar, que disputou dois terços do jogo aberto pela direita, começará do lado esquerdo - o seu preferido e por onde fez os dois gols do Barça sobre o Atlético na temporada. Fàbregas será o "falso nove", e Messi aparecerá com mais frequência pela direita para tentar combinações com Daniel Alves. Se fizer um gol nesta quarta, Neymar chegará a 200 na carreira. Na defesa o time será o mesmo que terminou o duelo no Camp Nou, com Bartra no lugar do lesionado Piqué.

RESPEITO

No Atlético, o técnico Diego Simeone faz mistério sobre a presença de Diego Costa - que saiu machucado do primeiro jogo. Mas não terá o meia turco Arda Turan, também machucado. Ele disse que a vantagem de jogar pelo 0 a 0 é irrisória diante do poder ofensivo do adversário. "Não custa lembrar que há alguns dias o Barcelona fez quatro gols no campo do Real Madrid", declarou, em referência à vitória por 4 a 3 pelo Campeonato Espanhol.

O outro semifinalista sairá do confronto entre Bayern e Manchester United em Munique. A partida de ida terminou 1 a 1, o que significa que a equipe alemã avançará com um empate sem gols. Mas jogar pelo empate não faz parte da cartilha do técnico Pep Guardiola. "Seria muito perigoso entrar em campo pensando no 0 a 0. Vamos jogar como sempre, buscando o gol." O Manchester mais uma vez não terá o atacante Van Persie.