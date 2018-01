Barcelona na guerra por Ronaldinho O Barcelona não admite perder mais um jogador para o Real Madrid. Depois da frustração de não fechar com Beckham e ver o astro inglês assinar com o inimigo, o comando do Barça prepara uma ação de guerra para trazer Ronaldinho Gaúcho, Robinho e o volante Emerson, da Roma e Seleção Brasileira. A Nike, patrocinadora do Barcelona, faz parte das negociações para impedir a Adidas, do Real Madrid, aumentar sua coleção de estrelas. Leia mais no Jornal da Tarde