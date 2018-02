Barcelona não abre mão de Luís Fabiano O Barcelona quer levar Luís Fabiano de qualquer jeito para a Espanha. O clube espanhol prometeu voltar ao Brasil na próxima semana para fazer nova proposta pelo atacante e derrubar a concorrência do Porto, que vai oferecer cerca de US$ 15 milhões. Um dirigente do clube catalão entrou em contato com o artilheiro são-paulino nos últimos dias para contar a ele do novo encontro com a cúpula tricolor. Luís Fabiano ficou animado, porque quer se transferir para o Velho Continente, principalmente agora que o São Paulo foi eliminado da Libertadores e não disputará o Mundial Interclubes, no Japão. Seu desejo de sair aumentou após as duras críticas que recebeu depois da fraca atuação na derrota de seu time para o Once Caldas por 2 a 1, na noite de quarta-feira. "É, Gustavo, o jeito é jogar lá fora mesmo", disparou o atacante, ao lado de Gustavo Nery, assim que foi abordado por repórteres, em Belém do Pará, no início da madrugada de hoje, antes de seguir para São Paulo. O lateral assinou um pré-contrato com o Werder Bremen, da Alemanha. "Quero ser comentarista, é bem mais fácil do que jogar, vocês, da imprensa, sempre querem encontrar um culpado." Luís Fabiano ficou extremamente irritado ao ler os comentários sobre seu desempenho diante do Once Caldas nos jornais brasileiros. O resumo das notícias foi entregue aos atletas por meio da assessoria de imprensa, ontem, no avião em que a delegação viajou de Pereira, na Colômbia, para o Pará. Os próprios dirigentes do São Paulo e a comissão técnica, no entanto, consideraram injustas as reclamações do artilheiro. Foi unânime: ninguém aprovou sua participação na quarta-feira. Conselheiros chegaram a se perguntar qual a razão de ele ter ido tão mal: o nascimento da filha, as propostas da Europa, a pressão pelo resultado? O que mais chamou a atenção foi sua apatia em campo. Não deu carrinho, quase não brigou pela bola... É por isso que muita gente aposta que o clube deve liberá-lo até por uma quantia até um pouco menor do que os US$ 20 milhões previstos na cláusula de multa rescisória do contrato. Hoje, em Campinas, onde deu o primeiro beijo na filha, Giovanna, e passou o dia com a mulher, Luís Fabiano voltou a falar mal da imprensa e de quem o criticou. "Não fui o culpado pela derrota e não amarelo nas decisões", disse. "Já fiz muitos gols em jogos decisivos." O artilheiro foi liberado para passar o fim de semana com a família e, por isso, não enfrentará o Paysandu, domingo. A dispensa do atleta por parte da diretoria desagradou a muita gente. Na opinião de alguns conselheiros, o atleta anda muito acomodado.