Barcelona não dá bobeira e ganha jogo Foi sofrido, mas o Barcelona ganhou em casa do lanterna Albacete por 2 a 0 e manteve a vantagem de seis pontos sobre o Real Madrid. O primeiro gol, marcado pelo camaronês Eto?o, saiu apenas aos 21 minutos do segundo tempo - o argentino Messi fez o outro. A quatro rodadas do final, o Barça só precisa de mais duas vitórias para garantir o título espanhol. O resultado foi muito importante, porque nas próximas duas rodadas o Barcelona jogará fora de casa - contra Valencia e Levante. Se tivesse empatado neste domingo, a diferença para o Real teria caído para quatro pontos e equipe jogaria muito pressionada como visitante. Depois dos jogos seguidos fora de casa, o Barça receberá o Villarreal e encerrará sua campanha enfrentando a Real Sociedad no País Basco. Os quatro últimos adversários do Real serão os seguintes: Racing (casa), Sevilla (fora), Atlético de Madrid (casa) e Zaragoza (fora). Caso os dois times terminem empatados em pontos, o título ficará com o Barça por causa da vantagem de um gol no saldo dos confrontos diretos com o Real Madrid (ganhou por 3 a 0 no Camp Nou e perdeu por 4 a 2 no Santiago Bernabeu). Nos outros jogos do domingo, os resultados foram: Levante 0 x 1 Malaga; Racing Santander 1 x 1 Betis; Mallorca 3 x 2 Espanyol; Zaragoza 5 x 1 Osasuna; e Villareal 4 x 0 Getafe. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Espanhol 2004/05.