'Barcelona não é invencível', diz Piqué após recorde

BARCELONA - Por apenas dois pontos o Barcelona não fez uma campanha perfeita no primeiro turno do Campeonato Espanhol. Exceção ao empate com o Real Madrid, o time catalão venceu todos os outros 18 adversários e teve a melhor campanha da história na primeira metade da competição. A equipe também se tornou a terceira a ficar o turno inteira invicta, repetindo o que fizeram Athletic de Bilbao e Real Madrid no começo dos anos 1930.

Para o zagueiro Piqué, porém, o Barça tem que saber das suas limitações. "Não podemos ter a sensação de que somos invencíveis, porque quando você acredita nisso, tem mais chances de perder. Temos que seguir com o mesmo planejamento e dinâmica. O ano passado foi uma lição para todos", disse o jogador, lembrando que o Barcelona não conseguiu os títulos nem do Espanhol nem da Liga dos Campeões na temporada passada.

O jogador tem ciência que os 11 pontos abertos sobre o Atlético de Madrid deixam o Barcelona muito perto do título, mas garante que o time sabe que não pode amolecer. "Sabemos que é o torneio é muito longo, mas demos um grande passo e agora falta pouco. A Copa do Rei e a Liga dos Campeões vão nos ajudar a manter o ritmo."

Com relação aos 18 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, terceiro colocado, Piqué lembrou que o rival precisa ser respeitado. "Sempre disse que considerava o Real um rival até que matematicamente não tenham mais chances. Existe uma coisa que, quando a equipe e a torcida acreditam, pode-se recuperar partidas e campeonatos impossíveis, comentou.