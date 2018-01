Barcelona não quer levar mais sustos O líder Barcelona recebe neste sábado o Racing, no estádio Camp Nou, com o objetivo de repetir o bom desempenho do primeiro turno do Campeonato Espanhol. Somou 45 pontos, sete a mais do que o segundo colocado Real Madrid, que vem crescendo de produção desde que Vanderlei Luxemburgo assumiu o time. A preocupação aumenta porque nos últimos três jogos o Barça perdeu dois pontos (empate com o Valencia) e sofreu para vencer as outras duas partidas. Foi salvo no final do jogo graças ao artilheiro Eto?o, que marcou nos últimos minutos (2 a 1 sobre o Levante e 1 a 0 sobre a Real Sociedad). No Racing, o técnico Lucas Alcaraz treinou uma formação ofensiva, com Aganzo, Javi Guerrero e Benayoun. O zagueiro Argel, ex-Benfica e Palmeiras, ainda não estreará.