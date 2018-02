Barcelona não se cansa de dar show O Barcelona não se cansa de dar espetáculo. Neste sábado, na abertura da 14ª rodada, a vítima foi o Málaga, no Camp Nou: 4 a 0. Poderia ter sido muito mais. Com a goleada, o Barça volta a abrir dez pontos de vantagem sobre o vice Real Madrid: 35 a 25. A festa do Barça começou aos 25 minutos. Deco lançou Eto?o e o camaronês disparou pelo meio da defesa do Málaga e concluiu com perfeição, com um sutil toque na bola. Cinco minutos depois, Deco escapou da marcação e, de fora da área, disparou um chute certeiro no ângulo esquerdo. No fim do primeiro tempo, a torcida do Barça se encheu de preocupação depois que Ronaldinho Gaúcho se envolveu em uma trombada com um zagueiro do Málaga e torceu o tornozelo esquerdo. O brasileiro sentia dores, mas agüentou até o término da partida. E o show do Barça não parou. Aos 27 minutos da segunda etapa Iniesta ampliou e, no último minuto, o espanhol fez jogada individual e serviu Eto?o, que fechou a contagem. O camaronês disparou na artilharia, com 12 gols. Nos outros jogos deste sábado, o Valencia venceu o Albacete, por 1 a 0 e a Real Sociedad venceu o Betis por 1 a 0.