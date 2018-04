Barcelona nega liberação de Neymar para a Copa América

Neymar está fora da Copa América do Centenário. A decisão foi tomada pelo Barcelona e o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, vai comunicá-la à CBF por meio de correspondência ao presidente em exercício da entidade, coronel Antonio Nunes. Na Espanha, a informação é de que a carta já foi enviada ao Brasil. A CBF diz não ter recebido ainda nenhuma carta e que ainda não perdeu de vez as esperanças de ter o craque tanto no torneio que será realizado nos Estados Unidos como na Olimpíada do Rio.

No entanto, dentro da entidade já há quem dê a batalha por perdida. Mesmo porque faz algum tempo que o Barcelona vem sinalizando que não deixaria Neymar à disposição da seleção nas duas competições. E como o técnico Dunga deixou claro que se tivesse de optar preferia ter o atacante na Olimpíada, será neste torneio que ele defenderá o Brasil.

Pelas regras da Fifa, o Barcelona tem obrigação de liberar Neymar para a Copa América, pois a disputa faz parte do calendário da entidade, mas não precisa cedê-lo para os Jogos do Rio (a Olimpíada não é evento oficial da Fifa). O Barcelona sempre se posicionou no sentido de deixar o jogador participar de uma ds duas competições. Nesse caso, será na Olimpíada.

Neymar estava disposto a jogar tanto a Copa América como a Olimpíada e chegou a propor ao Barcelona que participasse do torneio nos EUA só a partir das quartas de final. Assim, teria tempo para descansar e fazer uma parte da pré-temporada com o clube catalão. Mas Bartomeu, depois de consultar sua comissão técnica, disse não.

Na CBF, há quem defenda que Dunga deve convocar Neymar para a Copa América, pois o clube é obrigado a ceder. Mas essa hipótese não é levada em conta pelo treinador nem por Gilmar Rinaldi. Além de criar um clima péssimo com o Barça e até com o próprio jogador, sua presença na Olimpíada seria negada.