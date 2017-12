Barcelona negocia Rivaldo com Lazio O meia-atacante Rivaldo pode jogar no futebol italiano na próxima temporada. Nesta quinta-feira, o presidente da Lazio, Sergio Cragnotti, iniciou negociações com seu colega do Barcelona, Johan Gaspart, para contar com o jogador da seleção brasileira no Calcio Italiano. A transação incluiria ainda a transferência do volante espanhol Mendieta como uma das formas de pagamento.