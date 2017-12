Barcelona passa pelo Getafe No jogo que valia a vice-liderança do Campeonato Espanhol, o Barcelona não tomou conhecimento da sensação da temporada, o Getafe, e venceu o rival fora de casa por 3 a 1. Eto?o, logo no primeiro minuto da partida, Giuly e o brasileiro Tiago Motta, de falta, marcaram para o time catalão. Pernía descontou. Com o resultado, o Barcelona foi a 22 pontos e manteve a diferença de dois a favor do líder Osasuna. O Getafe caiu para o quinto lugar, com 17 pontos.