Barcelona pega o Zaragoza na Espanha Ronaldinho exibe neste sábado suas chuteiras de ouro no jogo Barcelona e Zaragoza, no Camp Nou, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol ? às 15 horas (horário de Brasília) com ESPN Internacional ao vivo. Boa chance para o Barça encostar nos líderes. Em sétimo lugar, com oito pontos, pode alcançar o Getafe, vice-líder com 11. O Getafe recebe neste sábado o Valencia. No domingo, mais oito jogos, com destaque para Real Madrid e Mallorca. Cravadas com ouro 24 quilates, as chuteiras brancas de Ronaldinho foram destaque nas capas dos principais jornais esportivos da Espanha. No Camp Nou, neste sábado, serão disputadas pelos flashes das câmeras e celulares digitais de milhares de torcedores. O jogo tem ainda outra atração que promete muita discussão: o atacante argentino Messi. Dirigentes do Zaragoza comentaram nesta sexta que podem pedir a impugnação do jogo se o Barcelona escalar Messi. Alegam que Messi, na qualidade de jogador juvenil estrangeiro, não poderia ser inscrito no Campeonato Espanhol. O regulamento não permitiria o uso de juvenis estrangeiros nos clubes espanhóis. Dirigentes do Barça rebatem garantindo que conseguiram a cidadania espanhola para Messi. A Federação Espanhola de Futebol autorizou o clube a escalar o jovem argentino. Nem com este aval oficial o Zaragoza se convence. O clube mantém a posição de impugnar o jogo. Frank Rijkaard, técnico do Barcelona, já pensa em escalar o francês Giuly, preservando Messi, para seu time não correr riscos depois no tapetão. ?Estou seguro de que a situação de Messi é legal?, disse Rijkaard. No domingo, o Real Madrid com Robinho, Raúl e Ronaldo recebe o Mallorca. Zidane, afastado há 25 dias por contusão, treinou nesta sexta e foi relacionado por Vanderlei Luxemburgo para o jogo. Zidane tem chance de ficar no banco de reservas.