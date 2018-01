Barcelona pegará campeão asiático ou América do México

O destino que pode levar Barcelona e River Plate a se encontrarem na final da próxima edição do Mundial de Clubes está traçado. Nesta quarta-feira, em Zurique, na sede da Fifa, foi realizado o sorteio da competição, que indicou um caminho mais difícil, ao menos teoricamente, para o clube espanhol no torneio marcado para dezembro no Japão.

O atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa vai entrar já nas semifinais do Mundial e terá pela frente o América do México, que levou o título da última Liga dos Campeões da Concacaf, ou o time que faturar o título continental na Ásia, ainda em disputa. Essa semifinal envolvendo o time catalão está marcada para 17 de dezembro e vai ser realizada em Yokohama.

Campeão da edição deste ano da Copa Libertadores, o River Plate também inicia a sua participação do Mundial de Clubes nas semifinais, um dia antes, em 16 de dezembro, em Osaka. E a equipe da Argentina tem três possíveis adversários nas semifinais, o vencedor da Liga dos Campeões da África, o Auckland City, que levou o título da Oceania, e o campeão do Campeonato Japonês.

Auckland City e o representante japonês, que participa do torneio como representante do país-sede, vão abrir o Mundial de Clubes em 10 de dezembro, em Yokohama. O vencedor encara o campeão da África no dia 13, mesmo dia do duelo entre o mexicano América e o representante da Concacaf. Ambos os confrontos estão marcados para Osaka.

Osaka também será palco da disputa do quinto lugar, no dia 16. Já a final e a definição do terceiro colocado no Mundial de Clubes estão marcados para 20 de dezembro, em Yokohama.

A Liga dos Campeões da Ásia terá as suas finais disputadas em 7 e 21 de novembro. O torneio está nas semifinais, com os confrontos Al-Hilal (Arábia Saudita) x Al-Ahli (Emirados Árabes Unidos) e Guangzhou Evergrande (China) x Gamba Osaka (Japão). Se o Gamba Osaka for o campeão continental, o vice se garante no Mundial e será o adversário do Auckland City no jogo de abertura.

A Liga dos Campeões da África tem o seu segundo jogo da decisão previsto para o fim de semana de 6 a 8 de novembro. O torneio também está ainda nas semifinais, que terão os confrontos Al-Hilal (Sudão) x USM Alger (Argélia) e Al-Merrik (Sudão) x Mazembe (República Democrática do Congo).

Já o Campeonato Japonês está previsto para acabar em 5 de dezembro. O Sanfrecce Hiroshima é o líder da competição.