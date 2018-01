Barcelona perde: 3 a 0; Real empata O Barcelona foi a Sevilha e perdeu por 3 a 0 para o Betis, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol. Os gols da equipe da casa foram feitos por Alfonso, de pênalti, aos 23 minutos do primeiro tempo, e Joaquin e Fernando Varela, no segundo, numa partida marcada por muita discussão entre os atletas em campo. Com a vitória, o Betis foi a 7 pontos na classificação, o mesmo número do Barcelona. O Real Madrid, ainda sem o brasileiro Ronaldo, saiu em vantagem diante do Valladolid, fora de casa, com um gol de Raul aos 45 minutos da etapa inicial. O Real, no entanto, acabou cedendo o empate ao adversário. Nicolas Olivera marcou para o Valladolid, no segundo tempo, de pênalti. A equipe de Madri também foi a 7 pontos, embolando ainda mais o campeonato na luta pelas primeiras posições. Na outra partida deste sábado, o Alavés, em casa, perdeu por 2 a 1, de virada, para o Deportivo La Coruña, que agora soma 9 pontos, o mesmo número do líder Celta, que tem um jogo a menos. Ivan Alonso abriu o placar para o Alavés. Tristan e Capdevila fizeram para o Deportivo.