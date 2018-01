Barcelona perde do Zaragoza e pode deixar a liderança Em uma partida onde Ronaldinho Gaúcho, Deco e Messi praticamente não tocaram na bola, o Barcelona perdeu, fora de casa, neste sábado, para o Zaragoza por 1 a 0, em jogo válido pela abertura da 29.ª rodada da competição. Com o resultado, o time catalão fica com a liderança ameaçada, pois permanece com 56 pontos, dois a mais que o vice-líder Sevilla, que joga neste domingo, em casa, contra o Racing Santander. O Zaragoza chega a 50 pontos e assume a quarta colocação, que pertencia ao Valencia, derrotado também neste sábado pelo Athletic Bilbao por 1 a 0. Irreconhecível em campo, o Barcelona foi presa fácil para o Zaragoza e só não levou uma goleada porque os anfitriões perderam vários gols no primeiro tempo. O time catalão foi um mero espectador, enquanto os donos da casa criavam diversas oportunidades, mas pecavam nas finalizações. O primeiro tempo terminou sem gols para alívio do Barcelona e tristeza do Zaragoza. Na etapa complementar o jogo seguiu com os donos da casa pressionando e os visitantes atordoados. Aos 12 minutos não teve jeito. D´Alessandro foi à linha de fundo e conseguiu cruzar rasteiro entre dois zagueiros do Barcelona. Puyol e Valdez ficaram esperando e Milito foi mais esperto. Se antecipou e escorou para marcar 1 a 0 para o Zaragoza. Foi seu 19.º gol na competição e agora o atacante argentino divide a artilharia do Espanhol com Kanoute. Desorganizado, o Barcelona sentiu o gol e tentou partir para o ataque. Mas com seus três principais jogadores perdidos em campo não conseguiu sequer ameaçar os anfitriões. O Zaragoza ainda teve outras chances, mas não conseguiu ampliar. Mesmo com a derrota e a liderança ameaçada, a equipe catalã pode até comemorar, pois o resultado mais justo seria uma goleada para os donos da casa. Atualizado às 18h52