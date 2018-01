Barcelona perde e Sevilla encosta na liderança do Espanhol O Barcelona perdeu neste domingo para o Villarreal, fora de casa, por 2 a 0. Com o resultado o time catalão continua com 59 pontos e segue na liderança do Campeonato Espanhol, mas a diferença para o Sevilla cai para apenas um ponto. O Real Madrid também está na cola, com dois pontos a menos que o líder do campeonato. Os anfitriões somam 41 pontos e estão na 11.ª posição. O Barcelona dominou facilmente o Villarreal no primeiro tempo. Com Eto´o e Messi inspirados, a equipe catalã criou diversas oportunidades e teve muito mais volume de jogo que o adversário, que teve sorte e contou com a competência do goleiro Sebastián Viera para não sofrer gols nos 45 minutos iniciais. Ronaldinho Gaúcho, discreto na partida, teve apenas uma oportunidade. Depois de tabelar com Xavi o brasileiro bateu de trivela, mas o goleiro do Villarreal garantiu o placar. No segundo tempo a situação se inverteu. Os anfitriões equilibraram a partida e abriram o placar rapidamente. Aos 10 minutos, Pires recebeu ótimo passe de Canis. A defesa do Barcelona fez linha de impedimento, mas o Francês, em condições legais, invadiu a área e bateu sem chances para Valdés. O Barcelona sentiu o gol e o Villarreal quase ampliou em duas oportunidades. Aos 14, Forlán dominou na entrada da área, mas foi travado por Puyol no momento do chute e no minuto seguinte Cani soltou uma bomba para difícil defesa de Valdés. Perdido em campo, o Barcelona foi envolvido facilmente pelo Villarreal, que tocava a bola com inteligência no meio-campo. Quando começava a se reencontrar no jogo, o Villarreal ampliou. Aos 39 minutos, José Mari ganha disputa de bola com Puyol e toca para Cani, que deixa a bola passar. Marcos aparece bem e bate no canto esquerdo, sem chances para Valdés.