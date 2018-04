Barcelona perde e torcida se enfurece A derrota do Barcelona para o Osasuna neste domingo- 15º colocado no campeonato espanhol - por 1 a 0 deixou a torcida do Barça furiosa. Um grupo de torcedores fanáticos causou confusões nas arquibancadas do estádio Camp Nou, onde o jogo foi realizado, e houve intervenção policial para contê-los. Jornalistas e câmeras de televisão foram agredidos. A diretoria do Barcelona não se manifestou a respeito dos incidentes. Com essa derrota, o Barcelona fica em oitavo na classificação, com 33 pontos, 6 pontos atrás do líder Real Madrid. A vitória colocou o Osasuna em 15º lugar, com 27 pontos. Sem Kluivert e com Rivaldo sem inspiração, o time jogou muito mal e tomou um gol aos 9 minutos do final do jogo, marcado por Alfredo. Apenas Saviola destacou-se no Barcelona. Alavés e La Coruña perderam oportunidades de se aproximarem dos líderes do campeonato. O Alavés foi goleado pelo Real Mallorca por 4 a 0, e o Deportivo não saiu de um empate com o Atlético Bilbao por 1 a 1. Veja os demais resultados de hoje: Real Zaragoza 3 x 0 Rayo Vallecano; Sevilla 3 x 0 Espanyol; Valladolid 0 x 0 Malaga; Villarreal 2 x 1 Tenerife. Real Madrid e Betis jogam mais tarde.