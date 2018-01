Barcelona perde e Van Gaal deve cair A situação ficou insustentável para o técnico Louis Van Gaal. O Barcelona perdeu para o Celta por 2 a 0, em Vigo, e Van Gaal deverá ser demitido esta semana. O Barcelona termina o primeiro turno do Campeonato Espanhol em 12º lugar com apenas 23 pontos, quase a metade do líder Real Sociedad, que somou 43 em 19 partidas. A pressão pela saída de Van Gaal era forte antes desta rodada. O holandês tentou um esquema suicida colocando o time no ataque para bater o Celta. Mas a equipe local dominou o jogo e venceu com gols de Jesuli e do brasileiro Silvinho, ex-Corinthians. Gustavo López ainda perdeu um pênalti. Outros dois brasileiros marcaram na 19ª rodada. Denílson fez os dois gols da vitória do Betis por 2 a 1 sobre o Villareal. Foram os primeiros dois gols do brasileiro nesta temporada, o décimo em sua quarta temporada com a camisa do Betis (ficou um ano emprestado ao Flamengo). O meia-atacante mostrou muita habilidade na partida e desta vez, além de criar, finalizou as principais jogadas do Betis. Com a vitória, o time de Denílson e Marcos Assunção subiu para a quarta posição na classificação com 33 pontos. Ronaldo fez o gol do Real Madrid no empate por 1 a 1 com o Athletic, em Bilbao. O Real não tinha chances de terminar o turno em primeiro lugar. No sábado, a Real Sociedad venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 e garantiu o simbólico título de "campeã de inverno" com 43 pontos. O Real Madrid tem 38 pontos. Nos demais jogos da rodada, Espanyol 3 x 1 Deportivo La Corunã, Osasuna 3 x 1 Santander, Recreativo Huelva 2 x 1 Rayo Vallecano, Valencia 1 x 0 Sevilla, Valladolid 1 x 3 Deportivo Alaves e Malaga 1 x 0 Mallorca.