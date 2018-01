Barcelona perde em casa na Copa do Rei Jogando em casa, no estádio Camp Nou, o Barcelona foi derrotado pelo Zaragoza, por 1 a 0, nesta quinta-feira, na partida de ida da Copa do Rei da Espanha. No outro jogo do dia, o Alavés ganhou do Celta de Vigo por 4 a 2. A rodada de volta acontece na próxima semana.