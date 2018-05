Barcelona perde pela terceira vez seguida e iguala marca negativa de 2003

SÃO PAULO - O Barcelona acabou derrotado mais uma vez nesta quarta-feira e chegou ao terceiro revés consecutivo. A marca negativa não ocorria há 11 anos, desde fevereiro de 2003. Na ocasião, após a segunda derrota, o técnico holandês Louis van Gaal deixou o comando do time.

A série negativa do Barcelona à época começou contra o Valencia, no dia 18 de janeiro. No Camp Nou, a equipe perdeu por 4 a 2. Oito dias depois, o time do atacante Kluivert sofreu mais uma derrota: 2 a 0 diante do Celta de Vigo, fora de casa. Após a queda de Van Gaal, Radomir Antic assumiu o comando do Barcelona. No primeiro jogo, nova derrota. Em Madrid, o Atlético fez 3 a 0. Os resultados ruins deixaram o time na sexta colocação ao término do Campeonato Espanhol.

Nesta quarta-feira, o time catalão perdeu por 2 a 1 para o Real Madrid na final da Copa do Rei. Na semana passada, a equipe de Tata Martino foi eliminada pelo Atlético de Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões. No último sábado, caiu diante do Granada, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

O time de Lionel Messi pode ficar sem títulos nesta temporada. O fato não ocorre há seis anos. Em 2007/2008, o time treinado por Frank Rijkaard não levantou nenhum troféu. Para evitar mais uma marca negativa, será preciso tirar uma diferença de quatro pontos em relação ao líder Atlético de Madrid. A cinco jogos do término, a equipe catalã ocupa o terceiro lugar, com 78 pontos. O Real Madrid, algoz desta quarta, soma 79 pontos e está na vice-liderança.

Desde que chegou ao Barcelona, em julho do ano passado, o técnico argentino Tata Martino dirigiu o time 58 vezes, com 42 vitórias, sete empates e nove derrotas. O aproveitamento é de 75,1%.