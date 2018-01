Barcelona perto do acerto com Davids A diretoria do Barcelona começou a se mexer para tentar tirar o time da má fase. Para tanto, promete investir na contratação do volante holandês Edgar Davids. O clube espanhol já chegou, inclusive, a um acordo com a Juventus para a liberação dele, faltando apenas acertar os salários com o jogador. Apesar de ter contratado o brasileiro Ronaldinho Gaúcho, o Barcelona vem colecionando vexames na temporada. Ocupa o modesto 11º lugar no Campeonato Espanhol e, na quinta-feira, perdeu para o Levante, clube da segunda divisão, pela Copa do Rei. Para piorar, sua torcida vê o rival Real Madrid brilhar com suas estrelas. Por isso tudo, os dirigentes do Barcelona resolveram abrir os cofres. E foram nesta sexta-feira para Turim, onde conseguiram a liberação de Davids. A Juventus aceitou se desfazer do jogador, titular do time de Marcelo Lippi, porque seu contrato acaba em 30 de junho e, depois disso, ele poderá ir para qualquer lugar sem que o clube receba um centavo sequer - além disso, especula-se que estaria negociando com a rival Inter de Milão. Agora, falta apenas convencer Davids a mudar para Barcelona e definir se ele ficará por lá até o final da temporada ou fará um contrato de 1 ano e meio. O jogador, que está descansado no Suriname, seu país de origem, seria, caso dê certo, o 6º holandês do elenco do Barça - os outros são Cocu, Kluivert, Overmars, Reiziger e Van Bronckhorst.