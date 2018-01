Barcelona pode contratar o zagueiro francês Thuram Prestes a se aposentar da seleção francesa, o zagueiro Lilian Thuram, 34, está nos planos do Barcelona para a temporada 2006/07 do futebol europeu. O clube espanhol fará uma proposta para fechar com o jogador nesta segunda-feira, segundo anunciou o jornal madrileno Marca. Na Juventus há cinco anos, Thuram já havia declarado que iria pensar na proposta após o término da Copa do Mundo da Alemanha. Ele estará em campo neste domingo em busca do bicampeonato da seleção francesa, no confronto contra a Itália. Ainda de acordo com o Marca, o zagueiro estaria disposto a atuar por duas temporadas no Barcelona, atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa. Thuram estaria só esperando o desfecho do caso sobre o escândalo da arbitragem do Campeonato Italiano. Caso a Juventus seja mesmo rebaixada à Série C, o defensor estará livre para negociar com qualquer outro clube.